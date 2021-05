[Vidéo] Flers. Un immense chantier débute pour le réaménagement du quartier Saint-Michel

Après le quartier Saint-Sauveur, rénové il y a quelques années, les premiers coups de pioches ont été donnés mardi 4 mai à Flers, sur l'immeuble Les Fauvettes. C'est la première déconstruction dans le cadre de la rénovation du quartier Saint-Michel.

Celui-ci, érigé dans les années 60, compte un millier d'habitants. Cette ambitieuse et coûteuse politique du logement est aidée par l'État, via l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru), "ce qui permet à la Ville de Flers d'être l'une des rares dans l'Orne à gagner des habitants", explique Laurent Jumeline, élu communautaire en charge de la cohésion sociale. Les habitants des immeubles détruits seront relogés pour moitié dans d'autres quartiers de la ville, "pour favoriser la mixité sociale".

Plus de 500 logements concernés

En tout, plus de 500 logements de ce quartier vont être réhabilités, résidentialisés… ou démolis. "Il s'agit aussi de favoriser l'accès pour les personnes âgées ou handicapées", souligne Christophe Bouscaud, le directeur du bailleur social Orne Habitat, mais également de suivre l'évolution de la structure familiale, désormais plus souvent monoparentale, d'où un besoin de logements moins grands que dans les années 60. Le directeur promet que "les économies d'énergie après réhabilitation des logements vont largement compenser les petites hausses de loyer consécutives à ces travaux et qu'au final, les locataires seront gagnants".

La population mise

à contribution

Une plaine des sports va prendre place à l'endroit de l'immeuble rasé des Fauvettes, puis d'autres immeubles vont être détruits de l'autre côté de la route de Ger. Ce projet englobe aussi le centre commercial.

Le chantier qui débute va durer quatre ou cinq ans, au cours desquels la population du quartier sera mise à contribution, lors d'ateliers et de balades, notamment pour définir ses aménagements.

C'est toute la physionomie de cette partie de la ville de Flers qui va être modifiée, puisque le chantier prévoit la construction d'un pôle paramédical, la rénovation d'équipements publics performants (Maison d'activités Saint-Michel, construction du multi-accueil Farandole, école Les Vallées) et l'aménagement d'espaces publics (place urbaine, plaine sportive, valorisation des jardins partagés, aménagement de la rue du Mont Saint-Michel).