Normandie. Covid-19 : moins d'hospitalisations dans la région

L'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie a publié son point hebdomadaire sur l'épidémie de la Covid-19, mardi 4 mai. Dans notre région, le taux d'incidence continue à décroître (- 22,8 % en une semaine) et passe au-dessous du seuil de 250 nouveaux cas pour 100 000 habitants, pour atteindre 229.

Tous les départements atteignent aujourd'hui un taux inférieur à 300 nouveaux cas pour 100 000 habitants.

Normandie : - 22,8 % (taux d'incidence : 229)

Calvados : - 17,7 % (taux d'incidence : 204,2)

Eure : - 22,5 % (taux d'incidence : 230,7)

Manche : - 30,5 % (taux d'incidence : 176,1)

Orne : -30,5 % (taux d'incidence : 200,8)

Seine-Maritime : - 21,2 % (taux d'incidence : 269,2)

Le nombre de reproduction effectif (R0), qui correspond au nombre moyen de personnes qu'une personne malade va contaminer, diminue lui aussi de nouveau, toujours au-dessous du seuil de 1 : il est de 0,93.

Moins d'hospitalisations

Les hospitalisations sont en diminution mais restent à un niveau élevé : au 3 mai, 1 467 personnes sont hospitalisées pour Covid-19 (contre 1 527 le 26 avril : - 60) dont 221 personnes en réanimation et soins critiques (contre 233 le 26 avril : - 12). Le nombre de séjours en réanimation et soins critiques dépasse le niveau le plus haut atteint en avril 2020.

La pression sur le système hospitalier reste importante malgré la baisse observée : le taux d'occupation des lits de réanimation par des patients atteints de Covid-19 est toujours au-delà des 90 %, à 92,1 % (contre 97,1 % au 26 avril).