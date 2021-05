Podcast. La reine et les présidents, véritable plongée dans des décennies de règne

Une affection particulière pour la reine d'Angleterre et un événement survenu lors du 65e anniversaire du D-Day : voilà ce qui a conduit Léonard Lièvre à publier, le mois dernier, La reine et les présidents. "En 2009, Élisabeth II n'avait pas été conviée aux commémorations du D-Day", rappelle-t-il.

Un impair qui ne passe pas pour celui qui est alors journaliste pour l'hebdomadaire La Manche Libre.

Véritable plongée dans des décennies de règne

Léonard Lièvre se met alors en tête de retracer les relations de la reine avec chacun des présidents français : Vincent Auriol, René Coty, Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. "J'ai constaté que plus le temps passait, plus on multipliait les fautes de protocoles."

C'est ce récit, véritable plongée dans des décennies de règne, que propose l'auteur, avec un regard non pas d'historien mais d'observateur, à la plume aiguisée - et documentée - de journaliste.

Pratique. La reine et les présidents, 172 pages (Ed. Konfident). 18 €