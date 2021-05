Fécamp. Un mort et deux blessés dans un incendie d'appartement

Un feu s'est déclaré mardi 4 avril, peu après 16 heures, dans un appartement, situé dans un immeuble de la rue de l'Inondation à Fécamp.

Dix occupants évacués

L'incendie a pris au niveau du troisième étage de l'immeuble qui en compte quatre. À 17 h 30, l'intervention des sapeurs-pompiers était toujours en cours avec de nombreux moyens sur place : 13 engins déployés et 30 soldats du feu pour venir à bout du sinistre. Le bilan est dramatique, avec une personne morte dans l'incendie. Deux autres ont été blessées, dont l'une sérieusement, et deux policiers ont été légèrement intoxiqués par les fumées, mais sont indemnes. Enfin, dix occupants de l'immeuble ont été évacués et regroupés au niveau du CCAS.