Cotentin. Un squelette humain découvert par une famille 

Une trouvaille pour le moins inhabituelle… Un crâne humain a d'abord été découvert lundi 3 mai dans l'après-midi par une famille, à mi-chemin entre Gatteville-le-Phare et Barfleur. Alertée, la gendarmerie de Valognes s'est déplacée et a mis au jour un squelette entier. La maire de Gatteville, Christine Léonard, s'est rendue sur place plus tard, à 16 h 30 : "Ça peut être lié au déminage d'après la Seconde Guerre mondiale", suggère-t-elle. Le squelette a depuis été envoyé à Paris, à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale (IRCGN), qui devra le dater. Le procureur de la République de Cherbourg Yves Le Clair a confié à La Manche Libre : "Rien ne laisse à penser qu'il s'agisse d'un squelette datant de la Seconde Guerre mondiale."