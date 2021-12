Formule 1. Esteban Ocon devant Pierre Gasly au Grand Prix du Portugal

Dimanche 2 mai, Pierre Gasly et Esteban Ocon ont disputé leur troisième Grand Prix de Formule 1 de la saison au Portugal. Si le pilote originaire de Bois-Guillaume n'a pu faire mieux qu'une dixième place, sa monoplace étant difficile à piloter, c'est l'Ebroïcien Esteban Ocon qui s'en est le mieux sorti avec son Alpine pour terminer sixième de l'épreuve.

"Je suis très content de la course et je pense que nous avons atteint notre maximum", a déclaré Esteban Ocon après l'arrivée. "Placer les deux voitures dans les points démontre notre bon week-end dans l'ensemble. Tous les membres de l'équipe ont contribué à cette progression et le fait de se battre avec les Ferrari et les McLaren montre que notre monoplace s'est améliorée."