Pêche. La Normandie et la Manche ferment leurs bureaux à Jersey

Vendredi 30 avril, les autorités jersiaises ont délivré les premières licences définitives de pêche aux navires normands et bretons. Vient alors l'incompréhension : "Outre les problèmes identifiés dans les listes transmises par Jersey (disparition de certains navires des listes), des restrictions viennent s'ajouter et diffèrent selon les navires agréés : limitations d'engins de pêche, de zones de pêche, d'espèces et même du nombre de jours de pêche sur l'année", de 7 à 170 jours par an selon les bateaux, explique le Comité Régional des pêches maritimes qui a appelé à une suspension des relations économiques avec Jersey, dont la liaison ferry entre Jersey et l'Europe. Un message entendu par la Région Normandie et le département de la Manche qui ont décidé, lundi 3 mai, de fermer leurs bureaux sur les îles anglo-normandes. "Nous demandons au Gouvernement français d'intervenir auprès de la commission européenne afin que les termes prévus dans l'accord de commerce et de coopération, soient respectés et appliqués" ajoutent Hervé Morin et Marc Lefèvre.