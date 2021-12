France-Monde. Une histoire terrible, mais très émouvante

Traumatisée dans son enfance et négligée par sa mère, Benni, 9 ans, est sujette à des crises d'une grande violence. Il faut s'accrocher pour supporter ces scènes terribles, au cours desquelles l'enfant hurle et devient très violente et grossière. Pourtant, en même temps, elle se révèle émouvante et très attachante, en particulier grâce à l'interprétation exceptionnelle de la jeune Helena Zengel. Cette histoire bouleversante montre à quel point le manque d'amour et d'attention peut provoquer des ravages chez les enfants. Elle met en scène des agents des services sociaux très attentifs à la souffrance de l'enfant.

De Nora Fingscheidt, avec Helena Zengel (Benni), Albrecht Schuch (Michael Heller), Gabriela Maria Schmeide (1h58).