Basket (Ligue 2 féminine). Romain L'Hermitte : "Physiquement, on n'était plus là au mois de janvier"

Pas épargnée par la Covid-19 et les absences, l'USO Mondeville a terminé sa saison de Ligue 2 à la 5e place. Leur entraîneur, Romain L'Hermitte, fait le point.

Que retenez-vous de la saison dans sa globalité ?

"On a eu des difficultés tout au long de la saison. Il y a beaucoup de raisons qui font dire qu'à un moment donné, il ne faut pas oublier notre niveau de jeu, comment on a été capables de jouer. Puis après, on a eu des aléas. Pour performer cette saison, c'était compliqué. Il y avait trop d'incertitudes entre les absences, la Covid-19 et la phase unique."

La Covid-19 a-t-elle ajouté une part de loterie à cette saison ?

"C'est ça, c'est une part de loterie. En fait, il ne fallait pas se faire toucher par la Covid-19 et il fallait espérer que les équipes que l'on allait rencontrer ne l'aient pas eue non plus."

Qu'est-ce qui a fait tourner cette saison en votre défaveur pour la montée ?

"Physiquement, on n'était plus là au mois de janvier. Après la trêve de Noël, on a très vite senti qu'elles n'y étaient plus. La défaite contre Reims, où on a craqué physiquement, cela a été un tournant psychologique parce qu'on avait plus le droit à l'erreur."

Comment présentez-vous le recrutement effectué pour la saison prochaine ?

"On ajoute à notre effectif actuel des joueuses complémentaires, d'expérience, afin d'avoir une plus-value pour voir plus haut que le top 5. Le trio Bouzenna-Dowdell-Basque jouait ensemble à Aulnoye, lorsqu'elles étaient en tête la saison dernière, et Sarah Ousfar jouait la montée avec Angers cette année. Sa dureté mentale et offensive est un atout."