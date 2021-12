Bonne table à Rouen. Bob, le nouveau spécialiste du burrito

Après le succès de Make and eat, rue de la République à Rouen, Benjamin Levacher vient d'ouvrir son deuxième restaurant, spécialisé, cette fois, dans les burritos. "J'ai toujours eu envie d'ouvrir un autre établissement, mais pas forcément dans le burger car il y en a désormais beaucoup à Rouen", raconte-t-il. L'occasion de se lancer "un nouveau défi", avec un concept encore peu présent dans la ville aux cent clochers, puisqu'un seul restaurant s'adonne à la confection de burritos.

Pour tous les goûts

"Le burrito s'adapte très bien à notre clientèle, avec des produits à réaliser à la carte pouvant s'adapter aux goûts de chacun, que l'on aime les produits épicés ou non", explique Benjamin Levacher. L'inspiration est évidemment mexicaine, pays d'où est originaire cette spécialité, mais aussi californienne, avec l'ajout de pommes de terre. "Nous proposons une cuisine de qualité avec des produits frais et cuisinés sur place, avec des prix très abordables n'excédant pas les 10 euros", poursuit le gérant de Best of burrito, que l'on peut désigner aussi par le sympathique acronyme de Bob.

Dès que la situation sanitaire le permettra, les clients pourront profiter d'une salle d'une vingtaine de places assises avec, détail important, des prises électriques installées à chaque table : "C'est important pour tous ceux qui viennent déjeuner !" En attendant, la vente à emporter fonctionne bien et je me compose un burrito avec du bœuf mariné, quelques légumes accompagnés d'une sauce épicée (elle est aussi disponible en version douce). L'ensemble est très bon, les ingrédients sont savoureux et le burrito est particulièrement facile à manger sur le pouce. Il est accompagné de nachos, ces chips croquantes mexicaines. Avec une boisson, l'addition s'élève à seulement 11 euros.

Pratique. 87 rue d'Amiens à Rouen. Du mardi au samedi de 11 h 30 à 14 heures et le soir, du lundi au samedi, en livraison uniquement en raison du couvre-feu.