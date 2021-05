Le Havre. Des marins positifs à la Covid-19 après un séjour en Inde, des analyses en cours

"Il y a probablement des cas de variant indien à Marseille, au Havre et en Gironde, indiquait jeudi 29 avril l'infectiologue Karine Lacombe sur le plateau de BFM TV. Des données sont en cours de vérification."

Un cluster dans un bateau

Au lendemain de cette affirmation, l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie confirmait à la mi-journée qu'au Havre, "des personnes ayant séjourné en Inde ont été testées positives à la Covid-19". Les personnes concernées sont membres de l'équipage du Fairway, un pétrolier mis en sécurité au Havre samedi 24 avril en raison d'un cluster à bord, avec seize marins touchés.

Ces cas positifs se sont déclarés alors que le navire était en mer. "Tous les marins avaient alors été mis à l'isolement dès le 18 avril avant leur arrivée au Havre (cas positifs et contacts à risque). Une fois à quai, l'isolement s'est poursuivi en hôtel dédié, accompagné d'un contrôle strict", indique l'ARS. Deux marins sont encore à l'isolement, qui doit s'achever ce week-end.

Résultats du séquençage la semaine prochaine

Dans le cadre de la surveillance de la circulation des variants sur le territoire, des investigations sont en cours pour déterminer le type de coronavirus contracté par ces marins. "A ce stade, l'ARS de Normandie est en lien avec le Centre national de référence et attend pour la semaine prochaine les résultats des séquençages afin de confirmer les premières analyses effectuées par le Groupe hospitalier du Havre, pour vérifier la nature précise du virus contracté et confirmer ou non la présence de ce variant."

Dans l'après-midi, le Groupe hospitalier du Havre indiquait qu'il "n'y a pas eu de détection d'un cas de variant indien du coronavirus chez les patients dépistés au GHH, aussi bien en prélèvement externe qu'en hospitalisation".