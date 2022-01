Votre horoscope signe par signe du dimanche 9 mai

BELIER

Il est temps de faire des projets d'avenir ou de mettre en route ceux que vous avez en tête.

TAUREAU

Si vous faites du shopping sur des sites marchands, donnez-vous un budget à ne pas dépasser. C'est plus raisonnable

GEMEAUX

C'est une excellente journée pour obtenir ce que vous désirez : vos requêtes seront écoutées et comprises.

CANCER

Vous avez l'impression que votre entourage familial n'est pas très compréhensif à votre égard et vous ressentez le besoin d'une plus grande écoute.

LION

Vous ne serez pas toujours d'humeur égale et votre entourage familial vous fera savoir que ça l'agace.

VIERGE

Vous devez absolument saisir les changements qui s'offrent à vous aujourd'hui. Ne vous gênez pas pour le faire.

BALANCE

Vous serez tenté de prendre des risques. C'est d'ailleurs dans ce créneau que la chance vous attend.

SCORPION

Faites le point sur votre façon de vivre, vous vous apercevrez de mauvaises habitudes... Délogez-les !

SAGITTAIRE

Aujourd'hui, vous vous sentez plus léger, plus enthousiaste et plus communicatif. C'est le bon moment pour vous détendre.

CAPRICORNE

C'est un bon jour pour réfléchir à vos investissements, qu'ils soient financiers ou affectifs.

VERSEAU

Vous réussissez enfin à attirer le regard de la personne que vous aimez, pour votre plus grand bonheur.

POISSONS

Votre relation se passe bien mais un brin de folie ne vous ferait pas de mal à vous et votre moitié.