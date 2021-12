Caen. "Un vaccinodrome où l'on pourra vacciner 1 200 personnes par jour"

Dès le mercredi 5 mai, un vaccinodrome va s'installer au parc des expositions de Caen. Entretien avec Philippe Court, préfet du Calvados

À qui est réservé ce vaccinodrome ?

"La première semaine (du 5 au 9 mai), le centre sera réservé à une population nécessaire à notre vie démocratique. Ce sont les personnes qui concourent aux opérations électorales des 20 et 27 juin : les présidents et secrétaires de bureau, assesseurs et les fonctionnaires territoriaux. Ensuite, toutes les personnes éligibles pourront prendre rendez-vous en passant par la plateforme Keldoc."

Avec quelle organisation ?

"Ce centre est financé par l'État, mais il est armé par les sapeurs-pompiers. Il y aura médecins et infirmiers pour réaliser le vaccin. Quand il tournera à plein régime, il aura plus de débit que les autres centres."

Quel est l'objectif de ce centre ?

"Il s'agit du 16e centre de vaccination dans le département du Calvados. Il va permettre de vacciner en masse, jusqu'à 1 200 personnes par jour. Ce centre va absorber l'augmentation des doses de vaccin qui nous sont livrées par semaine. C'est un nouvel outil, il ne va pas effacer tous les autres. Nous sommes partis pour vacciner au moins jusqu'à la fin de l'été."

Où en est le taux de couverture vaccinale dans le département ?

"La semaine dernière, 25 000 personnes étaient vaccinées, cette semaine 30 000 et d'ici le mois de juin 40 000 injections par semaine seront possibles. On a atteint les 240 000 injections dans le département. Les trois quarts des personnes de plus de 70 ans ont reçu au moins une injection, c'est 5 % de plus que la moyenne nationale."