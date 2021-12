Médecins du monde attendu à Rouen

Cette opération a pour but de sensibiliser le grand public et les candidats aux élections législatives au "système de santé malade". "Le système de santé français longtemps présenté 'comme le meilleur au monde' est malade et ce sont les personnes précaires qui en souffrent le plus", estime l'ONG, chiffres à l'appui.

Ainsi, un patient sur 4 se soignerait trop tardivement, deux tiers des enfants de moins de 7 ans ne sont pas à jour dans leur vaccination, 68% des femmes enceintes n'ont pas accès aux soins prénataux ou encore 85% des patients n'ont aucune couverture maladie.

La caravane Médecins du monde sillonne la France et fait étape dans 15 villes différentes. Elle s'installera à Rouen ce mardi 15 et mercredi 16 mai, de 10h à 19h, à l'angle des rues Socrate et Saint-Lô.