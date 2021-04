Cotentin. Des mots doux déposés chez les habitants

Depuis le lundi 19 avril, plusieurs habitants de Cosqueville, commune déléguée de Vicq-sur-Mer, reçoivent dans leur boîte aux lettres des mots anonymes, écrits à la main, qui leur redonnent le sourire. "Nous sommes dans une période compliquée, mais un peu de positivité fait toujours plaisir", peut-on lire sur le mot qu'a reçu la mairie de Vicq-sur-Mer. Une première. "C'est vrai qu'au début, on pensait à une blague, mais au fur et à mesure, ça nous a fait sourire", explique Laura Lepoittevin, secrétaire, qui l'a ensuite partagé sur la page Facebook de la mairie. Une vingtaine d'habitants ont alors répondu qu'eux aussi avaient reçu des mots dans leur boîte aux lettres. Parmi eux, David Lemée : "J'ai d'abord regardé autour de moi pour voir s'il n'y avait pas d'espions, mais j'ai ensuite compris que ces personnes veulent apporter du bonheur et c'est génial." En guise de signature, un smiley, un poisson, des bâtons, parfois même des initiales : C.M.A. "Ca me va de ne pas savoir qui c'est et que ça reste un mystère dans la ville", raconte Flavie Leprael. Vendredi 23 avril, la mairie a reçu un nouveau message, plus long, sur une feuille A4, avec un nouvel indice. "On sait que ce sont trois filles. Je pense de jeunes adultes vu l'écriture", spécule Laura Lepoittevin, qui attend avec impatience des nouvelles de celles qui se font appelées les "mystérieuses messagères".

Tout comme la mairie, vous avez peut être découvert dans votre boîte aux lettres un petit message destiné à vous faire... Publiée par Vicq Sur Mer sur Mardi 20 avril 2021

La lettre des "mystérieuses messagères" a été reçue vendredi 23 avril par la mairie. -