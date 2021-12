Rouen. La cathédrale bénéficie du plan de relance culture en Normandie

18,4 millions d'euros sont alloués au plan de relance culture en Normandie, a annoncé le préfet de la Région mardi 27 avril. Parmi eux, 1,76 million pour le chantier de la flèche de la cathédrale de Rouen, déjà bien avancé et qui devait s'achever en 2025. De simples fonds redirigés ? "Cela permet très clairement d'accélérer le chantier, que les délais ne dérapent pas, et d'éviter tous temps morts entre les tranches", justifie le préfet de la Région, Pierre-André Durand.

Des combles aménagés contre les incendies

De quoi tenir les délais donc, "voire même finir avec un peu d'avance en 2024". Sur les sept tranches de travaux qui concernent la flèche, dite Alavoine, ces fonds vont permettre de financer entièrement la quatrième qui débute. Pour faire simple, le tambour du chantier se déplace de plus en plus haut de la base vers le sommet de la flèche. "On sera tout en haut à la phase 6 et à la phase 7, on assurera l'étanchéité au niveau du tabouret", confirme Richard Duplat, architecte en chef des monuments historiques. Cette phase va aussi permettre une mise en sécurité supplémentaire des combles contre les incendies.

Richard Duplat Impossible de lire le son.

"Le principe est d'assurer la défense passive de la cathédrale. Les grands combles vont être recoupés, compartimentés, pour canaliser la progression de l'incendie en cas de sinistre", explique le spécialiste. Des ajustements qui font suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris ou de la cathédrale de Nantes.