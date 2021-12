Orne. Violences intrafamiliales : le 12e département le plus touché en France

"Ça suffit", clame la préfète Françoise Tahéri, alors que l'Orne est, rapporté à sa population à l'échelle nationale, le 12e département le plus touché par les violences intrafamiliales.

Parmi les faits les plus médiatisés, en janvier 2021, l'assassinat de Laura Tavarès à Alençon par son ex-conjoint avait suscité beaucoup d'émotion, notamment lors d'une marche blanche en présence de 500 anonymes. "Plus jamais ça", entendait-on alors. Mais dimanche 25 avril, toujours à Alençon, une jeune femme a été agressée au couteau, à son domicile, par son ex-conjoint, âgé de 28 ans, devant leur fils âgé de 5 ans. La victime, blessée au visage et au bras, a dû être hospitalisée. L'agresseur quant à lui s'est enfui.

Françoise Tahéri incite toutes les personnes victimes de ces violences "à se signaler auprès des forces de l'ordre, ou d'associations". Quant aux auteurs, "il faut les accompagner, les sortir de cette spirale de violence". La préfète en appelle à "une prise de conscience collective, pour combattre avec détermination ce phénomène".