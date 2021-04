Football (N3). L'AF Virois annonce deux recrues phares

Le dernier match en compétition joué par l'AF Virois remonte au 10 octobre 2020, face à l'Avant-Garde Caennaise. Ce jour-là, numéro 12 sur le dos, Jules Huet était remplaçant côté caennais. Il faisait sa première apparition à la suite d'une blessure. Six mois plus tard, le joueur de 26 ans change de camp. Vire a réalisé un très joli coup en signant Jules Huet pour la saison 2021-2022. Passé par Dives-Cabourg, Mondeville et l'AG Caen, le solide défenseur central a une forte expérience du niveau.

Vire ne perd pas de temps dans son mercato. Le collectif de Cédric Hoarau sera aussi renforcé par la venue de Nathan Illand, en provenance d'Alençon (N3). Ce latéral gauche de 22 ans est capable de jouer défenseur et milieu de terrain.