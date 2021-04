Rouen. Draco TV Kids : magie, humour et belles histoires à venir

Le magicien et humoriste normand Draco, qui a plus d'un tour dans son sac, crée un contenu éducatif et ludique pour amuser et surprendre toute la famille. Il nous parle de ce projet tout droit sorti de son chapeau.

Comment est né Draco le magicien ?

À mes 7 ans, le père Noël a déposé pour moi au pied du sapin une mallette de magie. Cette boîte a tout de suite suscité mon intérêt et attisé ma curiosité : elle est à l'origine de ma passion pour la magie. Si mes peluches étaient mes premiers spectateurs, j'ai cherché à comprendre les tours par moi-même, je me suis beaucoup renseigné, jusqu'à maîtriser assez la magie pour me donner en spectacle dès 14 ans. De fil en aiguille, les scènes se sont succédé. J'ai eu la chance d'approcher Hugues Protat et François Normand, dont j'étais un fan absolu. Ils sont devenus mes mentors, mes amis et mes complices. Ensemble, ils ont fondé le festival de Magie de Forges-les-Eaux, un des plus anciens festivals de magie en Europe, auquel je participe désormais régulièrement.

Comment vous adressez-vous

aux enfants ?

Mes premiers spectacles se destinaient à un public familial, puis j'ai eu envie de me diversifier en composant des spectacles humoristiques pour adulte et d'autres plus ciblés pour le jeune public. Dans mon premier spectacle pour enfant Quand j'étais petit, je raconte comment ma passion pour la magie est née, puis j'ai créé La folie du professeur Draco, dans lequel un savant fou cherche à réparer sa machine à voyager dans le temps, alors que mon dernier spectacle pour enfants, Super draco sauve la planète, délivre un message écologique. Ce que j'aime, ce n'est pas seulement surprendre avec mes tours de magie mon jeune auditoire, mais raconter une histoire avec pour ingrédients : humour, poésie et interaction. Les enfants participent et jouent vraiment avec moi. Ils montent aussi sur scène. Je voulais garder cette complicité avec mon public sur ma chaîne YouTube.

Qu'est-ce que Draco TV Kids ?

Pendant le premier confinement, j'ai donné rendez-vous aux internautes sur mon Facebook pour un show familial quotidien en live : une parodie d'émission avec quiz et humour dans laquelle il m'arrivait d'expliquer un tour de magie. Cela m'a donné envie de créer une chaîne YouTube à destination des enfants, que j'alimenterai régulièrement avec des vidéos pour que les enfants apprennent à reproduire des tours simples. Il ne s'agissait pas seulement de dévoiler des astuces, mais de fournir aux parents un prétexte pour partager un moment avec leurs enfants. Cette chaîne, qui présente déjà dix tutos, sera aussi enrichie par d'autres types de contenus, tels que des ateliers créatifs. Une nouvelle vidéo sera postée au moins deux fois par mois, le mercredi à l'heure du goûter, de manière à proposer un rendez-vous récréatif.

Pratique. gratuit. Sur YouTube, chaîne Draco TV Kids