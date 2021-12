Normandie. Bilal Malek, en finale de Mister France, rêve d'égaler Amandine Petit

Et si la Normandie décrochait le doublé ? Après l'élection de Miss France, remportée par la Caennaise Amandine Petit, Bilal Malek espère revêtir l'écharpe de Mister France, samedi 8 mai à La Grande Motte, près de Montpellier. "Tout est parti d'une discussion entre amis sur les Miss. Je me suis renseigné sur le concours masculin et me suis reconnu dans les critères", raconte le jeune homme de 25 ans, étudiant en master marketing international à l'université du Havre. Désigné premier dauphin à l'issue de la finale régionale à Houlgate en juillet dernier, il a appris en septembre qu'il serait finalement le porte-drapeau de la Normandie. "C'est une grande fierté, une grande joie et un challenge personnel. Je n'ai pas toujours été à l'aise publiquement", raconte celui qui s'est parfaitement fondu dans le personnage.

En route vers le mannequinat ?

Au programme de la finale : des défilés en tenues casual, élégantes, mais aussi… en sous-vêtements. "C'est spécial, on se sent presque nu sur scène ! Mais je pense que la semaine de préparation va bien nous aider", commente Mister Normandie, qui partira début mai dans le sud de la France. "On est aussi jugés sur l'éloquence, ce n'est pas qu'un concours de beauté", rappelle le Havrais, qui profite de son titre pour sensibiliser contre la précarité étudiante.

Victoire ou pas, Bilal Malek espère que cette expérience lui ouvrira les portes du mannequinat, un domaine qui le passionne. Pour l'encourager, on peut d'ores et déjà voter par Internet ou SMS. La cérémonie sera diffusée en streaming.