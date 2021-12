Caen. Un centre de santé à l'Université prévu pour 2022

À l'occasion de la visite de Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, vendredi 23 avril, l'Université de Caen et le Crous de Normandie ont dévoilé les grandes lignes du futur centre de santé qui va s'installer sur le Campus 1. "L'Université n'est pas seulement un lieu où l'on apprend. C'est un lieu où se crée du lien social, un lieu de bien-être", selon la ministre. La pandémie de Covid-19 a justement accéléré cette réflexion. "La question de la souffrance psychologique est importante depuis un an, avec le premier confinement. D'après une enquête où un étudiant sur cinq a répondu, 50 % d'entre eux sont inquiets", indique Xavier Le Coutour, président du SUMPPS, service de santé des étudiants.

Une trentaine de psychologues,

sophrologues, médecins…

Le projet d'un centre de santé a ainsi émergé en six mois, avec de nombreux acteurs autour de la table. "Réunir Esquirol, l'EPSM, les deux BAPU (Bureau d'aide psychologique universitaire) va nous permettre d'être plus efficaces et d'intervenir au bon niveau car il ne faut pas passer à côté de quelqu'un qui est en souffrance aiguë", ajoute-t-il. Ce nouveau centre de santé, qui devrait voir le jour fin 2022, va offrir une gamme complète de soins sur plus de 1 200 m2. Dans l'idéal, il devrait réunir une trentaine de professionnels de santé salariés à temps plein de l'Université et des BAPU : psychologues, psychiatres, médecins généralistes, gynécologues… Ce centre sera voué à accompagner les patients en difficulté ou en souffrance, mais aussi à faire de la prévention.

Les soins ne seront pas réservés aux 30 000 étudiants de Caen ou ceux venant de Lisieux, Cherbourg (Manche), Saint-Lô ou encore Alençon (Orne). Les habitants des quartiers voisins pourront aussi prendre rendez-vous.