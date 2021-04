L1: Lille éjecte Lyon de la course au titre, Monaco ne cède rien

En s'imposant dimanche dans le Rhône (3-2), Lille a frappé un grand coup en Ligue 1, éloignant Lyon du podium et reprenant les commandes devant le Paris SG et Monaco, toujours intraitables. Plus bas, Bordeaux grimace et Dijon est relégué.