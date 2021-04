Cyclisme: Thibaut Pinot, toujours souffrant du dos, renonce au Giro

"Je ne peux pas me cacher: je ne suis pas en condition pour briller sur le Giro. Je souffrirais inutilement et je ne serais pas en mesure d'aider l'équipe. Ce n'est même pas une question de forme, mais les douleurs au dos m'empêchent d'être performant", a expliqué Pinot (30 ans) dans le communiqué de son équipe.

"Ne pas disputer le Tour d'Italie est un crève-coeur, on a tout fait pour y être! On a vraiment fait le maximum pour que je puisse prendre le départ avec la forme qui est normalement la mienne. Je suis déçu mais je pense à la suite. Je veux me soigner, laisser ces problèmes de dos derrière moi pour retrouver mon niveau et me battre avec les meilleurs", a poursuivi le Franc-Comtois, 3e du Tour de France 2014.

"Aucune date de reprise de la compétition n'est arrêtée et aucun objectif sportif n'est encore défini", a de son côté précisé son équipe.

A l'issue du Tour des Alpes qui a pris fin vendredi, Pinot, 60e du classement général à 25 min 35 sec du vainqueur, le Britannique Simon Yates, avait dressé un bilan "catastrophique" de sa semaine.

"Le bilan est catastrophique, il n'y a pas grand-chose de positif cette semaine, c'est compliqué d'être à ce niveau", avait-il déclaré sur la chaîne L'Equipe après l'arrivée de la dernière étape à Riva del Garda (nord de l'Italie).

Pinot souffre du dos depuis sa chute dans la première étape du Tour de France fin août dernier à Nice (os sacrum et iliaque fissurés).

En 2020, il avait rallié l'arrivée du Tour de France à Paris malgré cette blessure pour terminer 29e du général. Il avait ensuite participé au Tour d'Espagne, mais avait abandonné après deux étapes.