Rots. Travaux sur la RN13 : perturbations à prévoir à partir de lundi

De lundi 26 avril au 6 juin, des travaux de nuit vont être effectués sur la RN13. Les glissières de sécurité existantes vont être remplacées par des glissières en béton par la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIRNO). Les communes concernées sont Carpiquet et Rots, à l'Ouest de Caen. Le chantier aura lieu entre les échangeurs "RD613 - Rots" de la RN13 et n°8 "Bessin" de la RN814. Il va occasionner la neutralisation des voies de gauche pendant 25 nuits, de 19h à 7h du matin dans les deux sens de circulation. La largeur de la voie de gauche sera réduite dans le sens Cherbourg-Caen. Une interdiction de dépasser sera mise en place pour les poids lourds et la vitesse sera limitée à 70 km/h dans la zone du chantier dans les deux sens de circulation. L'échangeur de la D14 " Carpiquet - Authie " restera ouvert pendant la durée du chantier. Pendant la nuit du 10 au 11 mai 21, la bretelle de sortie vers la RD9A au niveau de l'échangeur n°8 "Bessin" sera fermée à toute circulation dans le sens Cherbourg - Caen. Une déviation sera mise en place.