Bonne table à Caen. L'Oriental Couscous nous fait voyager

À défaut de pouvoir réellement partir, j'ai décidé de m'évader un peu à travers un plat qui sent le soleil et les vacances : le couscous. David Nabet a repris l'Oriental Couscous en début d'année, quai Amiral-Hamelin à Caen. "L'Oriental Couscous est une institution, je tenais à garder la tradition des plats", indique le nouveau gérant. C'est pourquoi cet ancien visiteur médical et commercial travaille encore avec Malika Kouba, l'ancienne gérante du restaurant. "Quand on est visiteur médical, on mange souvent au restaurant, on développe son palet. J'avais envie de donner du plaisir aux gens comme j'en ai pris."

Des épices au cœur du plat

Semoule, légumes et viande, les ingrédients du couscous sont connus, mais ce qui fait le plat, ce sont les épices. "Nous avons un grammage très précis. On mesure au gramme près chacune de nos épices. Dans notre préparation, il y en a une dizaine." Il y en a pour tous les goûts : couscous à l'agneau, avec des boulettes, des merguez, du poulet, du bœuf, etc. Au total, 22 couscous différents sont à la carte. Les amateurs de saveurs seront servis ! Pour ma part, je décide de rester classique, le chef me recommande le royal : un couscous composé d'un morceau de poitrine d'agneau, d'une merguez et de poulet. Bien que je sois gourmande, pas de dessert cette fois-ci : le plat m'a rassasiée. Pour ceux qui veulent, différentes pâtisseries orientales sont proposées : makrout, cornes de gazelles, loukoums. Le tout fait maison.

Pour l'instant, David Nabet n'a pas eu l'occasion de faire du service en salle, les restaurants étant déjà fermés lors de sa reprise. "Si j'ai pris un restaurant, c'est pour le rationnel et l'échange avec les clients. J'ai hâte que ça puisse ouvrir."

Pratique. L'Oriental Couscous, quai Amiral-Hamelin à Caen. Ouvert de 11 h 30 à 13 h 30 et de 16 heures à 19 heures pour la vente à emporter. Jusqu'à 21 heures en livraison. Fermé le lundi et le mardi. Tel : 02 31 34 35 36. oriental-couscous.fr