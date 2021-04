HAC Handball. Un mois de play-offs avec la Ligue féminine en ligne de mire

Les filles du HAC Handball ont un mois pour retrouver le plus haut niveau du handball français, la Ligue Féminine. Nos Havraises ont terminé la phase régulière de la Division 2 féminine à la première place de la poule 1, avec 34 points. Elles n'ont concédé que quatre défaites (Sambre-Avesnois, Octeville-sur-Mer, Noisy-le-Grand et Saint-Grégoire-Rennes). Place maintenant aux play-offs. Stéphane Pellan, l'entraîneur, espère une montée de ses joueuses. Quatre matchs sont prévus sur les quatre week-ends de mai. Le HAC Handball a évolué en Ligue féminine lors de la saison 2017/2018. Le club a été un habitué du plus niveau. Sous l'ère Frédéric Bougeant, le HAC a passé treize saisons en première division, de 2002 à 2015.