JO 2024. Le Comité départemental olympique, "garant du sport ornais"

"On est un peu les garants du sport ornais sur tous les plans, selon quatre priorités : citoyenneté/mixité, santé, professionnalisation et haut niveau", détaille Stéphane Malo, 47 ans, président du Comité départemental olympique et sportif (CDOS) de l'Orne depuis le 15 mars 2021. "Dans l'Orne, on dénombre 62 000 licenciés dans 50 disciplines sportives."

Un engagement palpitant

"Je ne suis pas retraité, j'ai une vie professionnelle à la gendarmerie, familiale avec une femme et deux fils, je suis dans un club de foot, au district, à la ligue de Normandie. Ça demande de l'organisation et je dors un peu moins ! J'ai aussi la chance d'avoir une équipe motivée autour de moi. C'est un défi, mais humainement, c'est énorme, je ne regrette pas."

Ses priorités ?

"En ce moment, c'est la sortie de la Covid, sauver le sport des licenciés, des bénévoles, relancer l'activité… Je ne parle même pas du plan financier ! C'est du cas par cas en fonction des disciplines. Je viens du foot et il suffit que l'équipe de France fasse de bons résultats pour voir y revenir tous les enfants. C'est plus compliqué pour d'autres sports, j'espère qu'on retrouvera tout le monde en septembre."

Un gros projet sport-santé

Il s'agit d'espaces d'accueil et d'orientation animés par des éducateurs spécialisés pour orienter et licencier les personnes sédentaires, souffrant de maladies chroniques ou de handicap pour une pratique sportive adaptée. "L'ouverture est prévue en septembre, sur deux maisons de santé du Conseil départemental, à Bagnoles-de-l'Orne et au Mêle-sur-Sarthe puis sur leurs antennes, en lien avec les médecins, les kinés, les infirmiers."

Le recrutement est en cours, la formation a débuté en avril.