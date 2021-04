France-Monde. Sécurité : l'opinion s'inquièteet Macron promet

Emmanuel Macron sent le vent. Il prend l'offensive sur le terrain de la sécurité et de la justice. “Chaque circonscription de police aura plus de policiers à la fin du quinquennat qu'au début. On tiendra ce calendrier”, dit-il le 18 avril : affectation des nouveaux policiers “à la voie publique”, réserve de 30 000 policiers et de 50 000 gendarmes, formation continue des policiers par une “école de guerre”, renouvellement du parc automobile de la police…

Dans le même élan, le chef de l'Etat veut dissiper le malaise créé par certaines de ses propres déclarations : “Il n'y a pas de violence systémique dans la police. Il n'y a pas de racisme systémique dans la police. Pas plus qu'il n'y en a dans la gendarmerie ou au sein de l'Etat !” Propos repris le 19 avril à Montpellier, où il a martelé le thème de la “sécurité du quotidien”.

Viry-Châtillon et l'affaire Halimi

Emmanuel Macron a même critiqué deux décisions de justice. Le 17 avril, la cour d'assises statuant en appel dans l'affaire des policiers brûlés à Viry-Châtillon (Essonne) a atténué les peines des agresseurs : cinq condamnations mais huit acquittements. “Moins de dix ans pour avoir tenté de tuer des policiers et rigolé de les voir brûler, c'est insupportable“, s'insurge un des avocats. Qui plus est, les accusés et leurs supporters ont déclenché une bagarre dans la salle de la cour d'assises !

D'où un effet désastreux dans l'opinion, tentée d'accuser d'idéologie l'attitude d'une partie de la magistrature. Emmanuel Macron en est conscient : “Les actes commis à Viry-Châtillon sont ignobles et d'une rare cruauté… Jamais je n'accepterai que l'on s'attaque à ceux dont le métier est de nous protéger”, insiste-t-il.

Le malaise de l'opinion vient aussi de la Cour de cassation. Le 14 avril, celle-ci a rendu un arrêt qui blesse la communauté juive et inquiète les pénalistes. Il s'agit de l'affaire Sarah Halimi, la sexagénaire tuée chez elle en 2017 par son voisin Traoré criant “Allah akbar” et récitant le Coran. La Cour de cassation réduit ce crime à une action de fou sous cannabis et déclare Traoré irresponsable. Mais si fumer du cannabis – circonstance aggravante dans un accident de la route – devient circonstance atténuante dans un meurtre islamiste et antisémite, la jurisprudence se contredit. Les Français sont choqués. Et Macron se range de leur côté : “Prendre des stupéfiants ne devrait pas supprimer une responsabilité pénale”, assure-t-il. Ajoutant, car on l'attend aux actes : “Je souhaite que le garde des Sceaux présente au plus vite un changement de la loi sur ce sujet.”

Enjeu : la présidentielle de 2022

L'Elysée saisit ainsi l'occasion de préparer la campagne présidentielle. Macron a choisi de la mener sous le signe de la sécurité et de l'ordre public. A un an du premier tour, c'est l'heure des promesses visant à couper l'herbe sous le pied de deux des futurs candidats déclarés : Marine Le Pen et Xavier Bertrand. Pour la présidente du RN, au coude-à-coude avec Macron dans les sondages 2022, les verdicts de l'affaire Viry-Châtillon et de l'affaire Halimi montrent “l'urgence de changer de politique” : sous-entendu, de mettre au pas les juges. Quant au président de la région Hauts-de-France, qui veut s'imposer à droite sur le thème de la sécuirité, il accuse Macron de n'apporter aux forces de l'ordre qu'un “soutien à géométrie variable” : “Depuis quatre ans, il n'a jamais pris la mesure du rôle du président de la République qui est d'assurer la sécurité de ses concitoyens”, affirme Xavier Bertrand.