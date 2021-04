France-Monde. Le putsch des douze clubs ébranle le footeuropéen

Crise dans le foot-business européen : douze clubs majeurs et richissimes, dont les deux Manchester, le Barça, la Juventus, AC Milan… font scission, se retirent de l'UEFA et créent une Super League pour organiser leurs propres compétitions. Objectif : augmenter encore leurs revenus en concurrençant la Ligue des champions et la Ligue Europa. Le premier président de la Super League sera le numéro 1 du Real, Florentino Perez. Aucun club français ni allemand, notamment le PSG ou le Bayern, n'a accepté de rejoindre les dissidents. Les Ligues et les gouvernements soutiennent tous l'UEFA, qui menace d'exclure les clubs dissidents de leur championnat national. Et d'empêcher leurs joueurs de représenter leur pays en sélection.