Le surprenant M Pokora au Zénith de Rouen

A la poursuite du bonheur. C’est le titre de son dernier album, sorti dans les bacs en mars. Depuis le 3 mai, le séducteur aux tatouages félins est en tournée. Et le 24 mai, il débarquera au Zénith de Rouen. Toutes les critiques s’accordent à dire que le chanteur est en train de franchir un cap important dans sa carrière déjà couronnée de succès.

"S’inventer sans renier" est la devise de Matthieu Tota. Originaire d’Alsace, l’artiste est sorti de l’ombre en 2003, à travers l’émission "Popstars". Depuis, il ne cesse de gravir les échelons et de surprendre ses fans. Son dernier album en est la preuve. Il s’agit sans doute du plus abouti ; il s’en donne à cœur joie. Soucieux de diversifier sa musique et de se renouveler, l’artiste alterne tendresse, mélancolie et agitation. M Pokara a pris la mesure de son talent.



Pratique. M Pokora, jeudi 24 mai, à 20h30, au Zenith de Rouen, Grand-Quevilly. Tarifs de 38 à 44€. Informations : tél. 02.32.91.92.92.

(Photo Adrien Le Blay)