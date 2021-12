Football. Quevilly Rouen Métropole devra attendre pour officialiser la Ligue 2

Trois points, c'est ce dont avait besoin QRM, lundi 19 avril face à Annecy, pour assurer sa montée en Ligue 2.

"On n'a pas été à la hauteur"

Malgré un début de match emprunté de la part des Rouge et Jaune, QRM ouvre le score sur une belle reprise style "Madjer" d'Alassane Diaby, qui trouve le fond des filets à la 34e minute. Mais les joueurs de Bruno Irles ne parviennent ensuite pas à se libérer et se font punir sur un but de Wade pour l'égalisation (65e) d'Annecy. Repassés deuxièmes au classement derrière le SC Bastia, les Normands tenteront d'aller chercher la montée à Bastia-Borgo vendredi 23 avril. D'ici là, ils peuvent aussi espérer une défaite d'Orléans face au Mans, mercredi 21 avril.

"On n'a pas été à la hauteur, c'est dommage parce qu'on prend du retard sur nos objectifs de fin de saison. Mais on ne méritait pas grand-chose ce soir, a réagi le coach de QRM. J'ai trouvé beaucoup de tension et d'approximation. On n'a pas senti une équipe qui jouait le titre, mais je n'ai pas de regret car on ne le méritait pas ce soir. J'ai demandé à la mi-temps de se calmer."