Près de Duclair. Un jeune conducteur de 18 ans refuse de s'arrêter à un contrôle

Les gendarmes ont voulu contrôler un automobiliste, dimanche 18 avril à la mi-journée sur la commune de Yainville, dans les boucles de la Seine. Le conducteur de la Mercedes a refusé d'obtempérer et a pris la fuite.

"Dans sa fuite, il percute une clôture, un véhicule en stationnement et un autre qui était en circulation", indique une source proche du dossier. Dans la dernière voiture, une dame de 62 ans a été blessée et transportée vers le CHU de Rouen. Elle va porter plainte contre l'automobiliste, de même que les propriétaires de la clôture et de la voiture en stationnement.

Le jeune conducteur, âgé de 18 ans, a été interpellé et placé en garde à vue. Il y avait, avec lui, un passager âgé de 16 ans.