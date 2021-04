Rouen. Guillaume Gohon, guide-conférencier et amoureux de la cathédrale

"On m'appelle parfois le chêne", sourit d'emblée Guillaume Gohon. Et pour cause. Il est né à Rouen, y est resté toute sa vie et y a donc toutes ses racines. "J'y suis bien. J'ai d'ailleurs beaucoup de mal à entendre critiquer la ville. Mais je ne suis pas chauvin", tempère d'emblée de sa voix posée ce chaleureux personnage, toujours attentif au choix de ses mots. Et s'il ne restait qu'un monument à Rouen, ce serait pour lui la cathédrale. Un classique qui ne cesse de l'émerveiller à chaque fois qu'il pousse encore un peu plus loin sa connaissance de la vieille dame. "J'étudie la cathédrale depuis mes 13 ans", dit-il en toute simplicité. L'adolescent multiplie déjà alors les lectures aux archives départementales.

De l'écoute au partage

Sa grand-mère lui a aussi transmis son amour du lieu. Elle venait y prier. Lui y trouve une forme d'attachement plus laïque, à travers le témoignage de son aïeule. "En 1956, après les bombardements, elle a vraiment vécu la réouverture de la cathédrale comme une page qui se tourne." Celle de la fin de la guerre. De cette écoute et de cette curiosité est née sa passion pour l'histoire. Des études dans le domaine suivront tout naturellement jusqu'au master valorisation du patrimoine qui lui ouvre la voie du métier de guide-conférencier. Bien sûr, l'amour que Guillaume Gohon porte à sa ville dépasse les murs de Notre-Dame. Pendant ses études, il est d'ailleurs agent d'accueil au Gros-horloge ou à l'abbatiale Saint-Ouen, "bien plus belle à l'intérieur" que la cathédrale, admet-il. Mais aujourd'hui, quand l'office de tourisme lui propose une visite de Notre-Dame, cela reste "son pêché mignon". Des visites qu'il prépare, modifie, adapte et affine toujours un peu plus. "Être guide-conférencier, c'est un peu être un rat de bibliothèque", explique le passionné, qui traque au fil de ses recherches le point d'accroche qui pourra piquer la curiosité des visiteurs. Un carburant qui constitue la principale satisfaction d'un métier demandant beaucoup de sacrifices. "On voit qu'on donne du plaisir, que les gens nous écoutent comme ils écouteraient un conte." Ce goût de l'échange a cruellement manqué en pleine crise sanitaire. Naturellement bavard, hyperactif, le guide a dû s'adapter et se plonger dans de nouveaux projets. Il partage ses connaissances et son humour dans des vidéos sur Youtube, consacrées au patrimoine rouennais. Et puis la cathédrale n'a pas encore livré tous ses secrets. Il travaille en ce moment à l'inventaire complet des objets, du mobilier ou encore des quelque 1 400 pièces textiles des lieux. Au bout de 20 ans, l'histoire d'amour dure toujours !