Orne. Les élus prudents après l'annonce de réouverture progressive de la culture

Jeudi 15 avril, après une réunion sur la sortie de crise, le Président Emmanuel Macron a laissé sous-entendre une réouverture progressive des terrasses des cafés, à partir de la mi-mai, mais aussi la réouverture des musées et lieux de culture, fermés à cause de la Covid-19. Yves Goasdoué, le maire de Flers et président de cette agglomération, aimerait pouvoir répondre à l'impatience de ses administrés. Mais si "la réouverture du Musée du Château de Flers ne devrait pas être difficile à gérer", l'élu reste très prudent. "Ce sont des déclarations, mais on n'a pas d'écrits." Même prudence affichée par la municipalité d'Alençon. Elle explique qu'il lui "apparaît prématuré de communiquer sur des protocoles sanitaires de réouverture qui restent à définir".

