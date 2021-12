Bonne table à Rouen. Convivialité et gourmandises au Café love

Qu'importe l'heure du jour, au Café love à Rouen, il est possible de déguster des produits salés comme sucrés, sans oublier un large choix de boissons fraîches ou chaudes. "Nous avons beaucoup voyagé et nous nous sommes inspirés de ce que nous avons vu pour le faire découvrir aux Rouennais", raconte Margot Ferrand, l'une des associés du projet, avec Samuel Lagarto en cuisine et Amira Brahimi, qui a profité des locaux pour y installer sa conciergerie dédiée à ses locations Airbnb.

Une décoration bien choisie

"C'est pendant le premier confinement que nous avons eu l'idée du projet, se remémore Margot Ferrand. Nous avons choisi l'ensemble des matériaux et de la décoration pour aménager les lieux." Le Café love a ouvert ses portes à la fin mars, dans une configuration particulière liée aux restrictions actuelles. Mais le charme opère auprès des clients : "Ils sont tous bienveillants, nous encouragent et nous font de très bons retours", indique Margot Ferrand. Des tons pastel, du bois clair, des lumières tamisées, les lieux invitent à la détente. À terme, les clients pourront profiter d'une salle assise avec 16 tables, dont une grande table qui permettra d'accueillir de grands groupes d'amis ou de collègues.

Mais pour l'heure, seule la vente à emporter et la livraison à vélo, gérée directement par l'établissement qui prend le pli de ne pas faire appel à des prestataires extérieures, sont possibles. La carte est déjà bien fournie, avec des produits frais et locaux achetés auprès de commerçants rouennais. C'est le cas du poulet que je déguste dans un wrap garni de généreux légumes croquants, accompagnés de délicieuses pommes de terre. Mon repas est accompagné par un jus poire, citron et cannelle. Un très bon cookie aux framboises et chocolat blanc termine mon déjeuner, pour une addition inférieure à 20 euros.

Pratique. 3 rue des Basnages à Rouen. Ouvert du mardi au dimanche de 8 heures à 18 heures.