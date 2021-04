Football (National). L'US Avranches se déplace au Mans pour la course au maintien

Le championnat de National est décidément très particulier. À cinq matchs de la fin de saison, l'US Avranches n'est pas encore sûre de se maintenir, mais n'est pas non plus totalement éliminée de la course au podium, loin de là, avec quatre points de retard sur le 3e et cinq points d'avance sur le 15e. Ce déplacement sur la pelouse du Mans, vendredi 16 avril, apparaît comme un énième tournant dans la saison des Manchois. Coup d'envoi de la rencontre à 18 heures.