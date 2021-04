Caen. Au fil de l'Orne a ouvert : "J'ai adoré, c'est trop bien !"

Si vous vous baladez le long de l'Orne, vous verrez peut-être des bateaux circuler sur l'eau. Bonne nouvelle, la base nautique Au fil de l'Orne a rouvert ses portes depuis le mardi 13 avril ! "Avec la limite de 10 km, on ne peut pas toujours aller à la mer. Les gens sont heureux de pouvoir se balader sur l'eau", explique Yves Duprat, gérant de la structure. Son fils, sur le ponton, donne les instructions aux enfants venus en profiter pendant leurs vacances scolaires. "On va prendre un pédalo et on va échanger les rôles !", dit Manolo, impatient de monter à bord. "Moi, j'ai adoré !", sourit Yanis en reposant son gilet de sauvetage.

"C'est un des seuls sites ouverts, c'est trop bien !", poursuit Romane, qui a déjà hâte de revenir. Au pied des rives de l'Orne, la base nautique propose des kayaks, pédalos, paddles, bateaux électriques mais aussi une nouveauté… "Quelque chose d'exceptionnel pour les enfants !" lâche Yves, qui garde le secret jusqu'au mois de juin.

Pratique. Ouvert uniquement de 14 heures à 19 heures. Tél : 07 49 25 22 62.