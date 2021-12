Près du Havre. À contresens sur la route, il percute une voiture et fait sept blessés

Deux voitures se sont percutées, jeudi 15 avril vers 14 h 40, sur la commune d'Harfleur, au niveau de l'échangeur de la Brèque sur la D 6382, en direction de Tancarville.

Un choc violent

Un automobiliste circulait à contresens et est venu percuter une voiture en face. L'accident a été violent et a fait sept blessés légers.

Dans la première voiture, deux adultes et un enfant ont été pris en charge et transportés vers l'hôpital Monod. Dans le second véhicule, quatre adultes ont été touchés et transportés vers la clinique privée de l'Estuaire.

La circulation a été interrompue jusqu'aux environs de 17 heures. Seize sapeurs-pompiers avec six engins sont intervenus sur place.