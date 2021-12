[Vidéos] Le Havre. "Soigner encore", le refrain de HK entonné devant l'hôpital Monod

"Nous, on veut continuer à soigner encore, voir nos gestes soulager vos corps…" Sur le parvis de l'hôpital Jacques-Monod du Havre, mercredi 14 avril, résonne un air d'HK & les Saltimbanks. C'est la chanson de lutte Danser encore, reprise à la sauce santé. "Des soignants de Rennes ont adapté les paroles, on s'est dit que ce serait sympa de venir la chanter ici", explique Roselyne Mabille, membre des Josettes Rouges. Avec ce mini-concert aux côtés de La Causerie, la chorale féminine et engagée pointe du doigt les problématiques toujours nombreuses de l'hôpital public : "Il faut soigner encore, mais dans de bonnes conditions. On dénonce les managements autoritaires, les salaires toujours trop bas", égraine la choriste. L'action est aussi une convergence des luttes avec le mouvement Occupation Le Havre, qui occupe la scène nationale du Volcan depuis bientôt un mois. "On essaye, par quelque chose d'un peu festif, de dire : 'Restons unis', estime Françoise Gosset, infirmière, militante syndicale et choriste. Dans une période aussi difficile, où l'on est si isolé, on ne peut pas s'en passer."