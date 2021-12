Régionales 2021. La maire de Saint-Lô soutiendra Laurent Bonnaterre

Les rumeurs allaient bon train depuis l'annonce d'une conférence de presse commune de Laurent Bonnaterre, tête de liste aux élections régionales, soutenu par la majorité présidentielle, et Emmanuelle Lejeune, maire de Saint-Lô. Pourtant non, l'élue manchoise ne se lancera pas dans la bataille électorale des 20 et 27 juin prochains, rappelant son engagement, lors de la campagne municipale de 2020, de "se consacrer aux Saint-Lois". Si Emmanuelle Lejeune s'est exprimée aux côtés de Laurent Bonnaterre, c'est simplement pour lui apporter son soutien personnel dans cette campagne. Un soutien accueilli de bon cœur par le maire de Caudebec-lès-Elbeuf, même si celui-ci avoue avoir "d'abord recherché en Emmanuelle Lejeune, une colistière". La liste manchoise de Laurent Bonnaterre n'a pas encore été dévoilée, elle le sera dans "les prochaines semaines" et pourraient bien s'y retrouver d'autres élus de Saint-Lô, ville choisie par le candidat pour ouvrir l'une de ses deux permanences de campagne, l'autre étant au Havre, la ville d'un certain Édouard Philippe.