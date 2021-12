Montivilliers. Des tableaux classés de l'église abbatiale viennent d'être restaurés

Lundi 12 avril, trois tableaux classés ont retrouvé leur place dans les transepts de l'église abbatiale de Montivilliers. Ils avaient été décrochés le 15 octobre 2020 pour restauration.

Édifice classé monument historique depuis 1862, l'église abbatiale Notre Dame de Montivilliers accueille en ses murs de nombreuses toiles classées qui nécessitent, pour leur entretien, l'intervention de sociétés spécialisées. Les trois toiles enlevées en octobre dernier ont été envoyées en région parisienne, dans les ateliers ARCOA, spécialiste de restauration de peinture depuis 1970. Les cadres de bois ont, quant à eux, été pris en charge en Indre-et-Loire, par l'atelier de dorure de Sébastien David.

Pour cette opération, d'un montant total de plus de 40 000 euros, la Ville de Montivilliers a bénéficié de subventions du ministère de la Culture, via la Direction régionale des affaires culturelles, et du Département de Seine-Maritime. En plus des trois tableaux qui viennent de retrouver une nouvelle jeunesse, d'autres tableaux partiront bientôt en restauration.

Les tableaux restaurés

- La déploration sur le corps du Christ (seconde moitié du XVIe siècle, du peintre hollandais Dirk Hendricksz)

- La Vierge à l'enfant (1660/1670, du peintre français Guy François)

- La Sainte Famille avec le petit Saint Jean (seconde moitié du XVIe siècle, copie anonyme d'une œuvre de l'italien Luca Cambiaso)