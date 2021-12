Larchamp. L'enquête progresse : l'homme retrouvé dans un champ n'était pas seul

On en sait un peu plus concernant la mort suspecte d'un agriculteur âgé de 57 ans, dont le corps a été retrouvé lundi 12 avril vers 20 h 30, dans un champ près de Larchamp, entre Domfront et Flers.

Des riverains ayant entendu des cris avaient donné l'alerte. Une enquête était en cours, sur place, mardi 13 avril, avec une dizaine de gendarmes, dont des techniciens de l'identification criminelle. Les premières investigations des gendarmes permettent d'affirmer qu'un autre homme, âgé de 67 ans, était sur place avec la victime, lundi soir. L'enquête vise à établir sa responsabilité éventuelle dans cette affaire. Le corps de la victime sera autopsié mercredi 14 avril, à l'institut médico-légal de Caen (Calvados).