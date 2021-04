Alençon. Le monde à l'envers lance un appel aux dons pour tourner son premier film

Ils se sont rencontrés à l'atelier théâtre du lycée Marguerite de Navarre à Alençon. Les deux youtubeurs Jenny et Valentin sont suivis par plus de 3 millions et demi d'abonnés. Nouvelle étape pour le duo du Monde à l'envers, qui ambitionne de sortir son premier vrai film pour le cinéma : Le Mystère de l'île mystérieuse. Un scenario sur lequel ils travaillent depuis deux ans. Ils ont lancé le dimanche 4 avril un appel à leurs fans, pour trouver les 500 000 € nécessaires au financement de leur projet…

Des contreparties sont offertes à ceux qui soutiennent leur projet, en fonction du montant versé.