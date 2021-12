Calvados. Des vacances de printemps sans enfants à Festyland

Il devait rouvrir pour le week-end de Pâques, le samedi 3 avril. Il n'en fut pas question. Le parc d'attractions Festyland, situé à Bretteville-sur-Odon, aux portes de Caen, attend désormais le feu vert du gouvernement pour faire tourner les attractions, avec du public. Car depuis la fermeture du mois de septembre dernier, c'est le plus grand calme dans les allées entre le Carrousel de Jules, Miølnyr, Kaskade ou encore Drakkar express. "J'ai des techniciens qui s'occupent de faire tourner à vide au moins une attraction par jour, explique Alexandre Lair, le directeur du parc. On est prêts à rouvrir." Sans enfants pendant cette période de printemps, c'est la double peine, alors que le parc n'a accueilli que 110 000 visiteurs sur les 225 000 habituels entre juin et septembre 2020.

Alexandre Lair, directeur du parc Festyland

"Faire sans les vacances de printemps dans notre période d'activité est un coup dur, car c'est notre plus grosse période après août et juillet." De nature plutôt optimiste, Alexandre Lair croise les doigts pour une ouverture mi-mai, comme toutes les autres activités touristiques.