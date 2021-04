France-Monde. Présidentielle 2022 : l'inquiétude des électeurs de gauche

Les partis de gauche vont à la présidentielle en ordre dispersé, malgré les vains appels à la candidature unique et l'inquiétude des électeurs de gauche reflétée par les sondages d'opinion. Seront sans doute candidats le secrétaire général du PCF, Fabien Roussel ; le président de LFI, Jean-Luc Mélenchon ; la maire de Paris Anne Hidalgo ; et l'un(e) des ténors d'EE-LV, peut-être l'eurodéputé Yannick Jadot (photo)… Moyennant quoi les enquêtes d'opinion pour le premier tour voient les gauches trop bas pour que l'une d'entre elles puisse accéder au second tour. Ce dernier semble toujours dévolu à une réédition du duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, que les candidats de droite ne parviennent pas à distancer pour l'instant.