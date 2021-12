Podcast. Agnès Poirier, pour l'amour de Notre-Dame de Paris

Livres. Agnès C. Poirier est écrivain et journaliste. Deux ans après le terrible incendie qui ravagea la toiture et la flèche de Notre-Dame de Paris, elle publie " Notre-Dame, l'âme d'une nation " aux éditions Flammarion. Un récit haletant du sinistre et du rôle de la cathédrale dans l'histoire de France depuis plus de 850 ans. [Interview]