Manche. Six mois de prison pour des vols à l'étalage dans des supermarchés

Trois hommes, interpellés mercredi 7 avril, ont été condamnés cinq jours plus tard par le tribunal judiciaire de Cherbourg. Ils ont écopé de six mois de prison pour vol à l'étalage dans des supermarchés de Bricquebec-en-Cotentin. En perquisitionnant l'un de leurs véhicules, les gendarmes ont notamment retrouvé 85 bouteilles de whisky et de cognac mais aussi plusieurs centaines de lames de rasoir. D'autres magasins du département auraient été victimes des malfaiteurs dont les enquêteurs tentent de retracer le parcours. Selon la gendarmerie de la Manche, les trois coupables "font partie de réseaux internationaux structurés et bien organisés qui font d'énormes profits en dérobant des produits haut de gamme".