Seine-Maritime. Trois blessés dans un accident rive gauche à Rouen

Un accident de la circulation s'est produit, lundi 12 avril aux alentours de 14h45, à Rouen, au croisement entre le pont Guillaume le Conquérant et le quai Jean de Béthencourt.

Un choc violent

Deux automobilistes se sont percutés violement, "avec une forte cinétique", selon les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime. Une voiture a été endommagée à l'avant et l'autre sur un flanc.

Au total, trois personnes ont été blessées : l'une grièvement et les deux autres plus légèrement. Elles ont été transportées vers le CHU de Rouen. Une quinzaine de pompiers ont été mobilisés sur les lieux de l'accident et la police s'est rendue sur place pour fluidifier le trafic et débuter les investigations.