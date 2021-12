Covid-19. La vaccination ouverte à tous les plus de 55 ans dès ce lundi

La vaccination contre la Covid-19 va être ouverte, à partir de lundi 12 avril, à tous les Français âgés de 55 ans ou plus, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran au Journal du dimanche, en ce début des deux semaines de vacances scolaires confinées.

AstraZeneca et Johnson & Johnson

Cette mesure est rendue possible grâce à deux vaccins, celui d'AstraZeneca que "dès demain [lundi], tous les Français de plus de 55 ans, sans conditions, pourront recevoir", et celui de Johnson & Johnson, livré en France à compter de lundi, proposé, "par cohérence et souci d'efficacité, à tous les plus de 55 ans, sans conditions".

Depuis le 19 mars, la France réserve aux plus de 55 ans le vaccin du laboratoire anglo-suédois AstraZeneca, après des cas rares mais graves de troubles de la coagulation observés uniquement sur des patients moins âgés. Le vaccin fabriqué par Janssen-Cilag (groupe Johnson & Johnson) est quant à lui autorisé par la France depuis le 12 mars. Le ministre a indiqué que la première livraison serait de "200 000 doses", "avec une semaine d'avance".

Citant les deux autres vaccins autorisés en France, le ministre a rappelé "l'annonce de l'extension de la campagne vaccinale par Pfizer et Moderna à tous les plus de 60 ans à compter du 16 avril". Par ailleurs, Olivier Véran annonce aussi l'espacement des deux doses de vaccin Pfizer et Moderna, avec un rappel à quarante-deux jours au lieu de vingt-huit. De quoi "vacciner plus vite sans voir se réduire la protection".

