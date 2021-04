Basket (N1M). Pour sa dernière à domicile, Caen se fait peur contre Avignon

Près d'une semaine après une belle victoire à Pont-de-Chéruy (84-91), les joueurs de Fabrice Courcier jouaient ce vendredi 9 avril à domicile, pour la dernière fois de la saison. Peu de temps avant ce match, leur adversaire direct Saint-Vallier est passé tout près de la défaite à l'INSEP (65-68). Les Caennais ont vécu la même frayeur, à cause d'une équipe avignonnaise qui n'a jamais été décrochée à la marque (66-62).

Le début de rencontre a été très serré, même si Carey et Diamé se sont illustrés à l'intérieur (9-12, 5'). Progressivement, la doublette Mordi et Thibedore, à l'animation, a pris le jeu en main et donné l'avantage aux Caennais (23-20, 10').

Les Avignonnais ont alors effectué un tour de vis, en mettant un 11-0 après la pause (23-31, 14'). À leur tour, les locaux ont mis en échec Avignon et ont infligé un 9-0… en 5 minutes, notamment avec Laporal (32-31, 18'). Mais à la pause, le compte n'était pas vraiment là (35-36, 20').

Pas le final espéré au Palais après une saison quasi-parfaite

Ce duel au couteau a repris de la même manière, bien que Caen se soit vite trouvé dans la pénalité (43-41, 24'). Les visiteurs ont réussi à reprendre les devants grâce à leur défense (43-45, 28') et les lancers francs grattés par leurs intérieurs Bernaoui et Djo Ebala (49-50, 30'). Mais pas de réel avantage avant un dernier quart de tous les dangers.

Le banc caennais a alors su montrer de la ressource, notamment à trois points, pour redonner l'avantage au CBC (58-54, 36'). Thibedore à l'arrière et Bernaoui à l'intérieur, se sont alors illustrés, gardant les deux équipes au coude-à-coude (63-60, 39'). Les ratés de Zéro aux lancers francs à 20 secondes de la fin ont scellé la victoire des Caennais (66-62, 40').

Caen - Avignon : 66-62 (23-20, 12-16, 14-14, 17-12). Huis clos.

Caen : Départ : Mordi 8, Thibedore 12, Pope 9, Diame 8, Carey 10. Banc : Saumont 6, Ricard-Dorigo 3, Laporal 8, Rigaux 2. Non entrés en jeu : Landry, Nardini. Entr. : Fabrice Courcier.

Avignon : Départ : Zéro 9, Bourcier 5, Bernaoui 16, Pryor 7, Djo Ebala 14. Banc : Bonomini, Mendy 4, Henocq 7. Non entré en jeu : Faustin. Entr. : Vincent Lavandier.

Les Cébécistes finiront leur saison par un déplacement dans le Haut-Rhin, à Mulhouse, le mardi 13 avril à 18 heures.

Pour pouvoir monter en Pro B, les Caennais devront gagner ce mardi et espérer que Saint-Vallier perde ses deux derniers matchs : ce mardi 13 contre Boulogne-sur-Mer et le vendredi 23 avril à Orchies.